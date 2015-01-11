Ильменский фестиваль в 2019 году примут Миасс и Сатка

Ильменский фестиваль, официальный бренд Южного Урала, в 2019 году пройдет в новые сроки, кроме того, кроме Миасса, где фестиваль «прописан» все эти годы, один из его концертов пройдет на новой площадке.

Так, основные события Ильменки состоятся 28-30 июня (ранее всегда проходил в середине июня) на территории ГЛК «Солнечная долина» под Миассом. Кроме представителей бардовской песни из разных городов России во главе с «папой» фестиваля Олегом Митяевым, на концертные площадки выйдут молодые авторы и исполнители, представляющие иной, но близкий фестивалю музыкальный формат: в их числе Павел Пиковский и Алексей Хомчик (Москва), Рамиль Бадамшин (Уфа). Также ждут участников из Казахстана: дуэт Эдуарда Двухименного и Наргиз (Алматы). Специальные гости – шоу-скрипачка Тамара Сидорова (Дюссельдорф, Германия) и Николай Гринько (Москва).

Завершающим концертом фестиваля станет open air в Сатке – он пройдет 30 июня в 15.00 на площади ДК «Магнезит».

Прямую трансляцию концертов будет вести Институт минералогии УрО РАН на сайте Ильменского фестиваля.

Напомним, фестиваль – это ландшафтное мероприятие. Палаточный лагерь обеспечивается водой и всем необходимым для приема большого количества гостей на природе. Организованы парковки для транспорта, информационный центр (reception), ярмарка с кафе, «громкая связь», медицинская служба, пост полиции и МЧС.

https://dostup1.ru/society/Ilmenskiy-festival-v-2019-godu-primut-Miass-i-Satka_116269.html