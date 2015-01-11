Каждый десятый работник в Челябинской области трудится на фрилансе

Служба исследований HeadHunter опросила южноуральцев на тему занятости по удаленке.

По данным исследования, фрилансерами являются 13% респондентов — они работают из дома и не состоят в штате компании. Еще около четверти опрошенных рассматривают возможность удаленной занятости. Большинство фрилансеров работают в сфере искусства, СМИ, продаж, а также юристами и маркетологами. Среди ключевых навыков респонденты называли грамотную речь, умение работать в команде и вести переговоры, знание специального софта.

Как правило, фрилансеры в Челябинской области претендуют на зарплату около 30 тыс. рублей. Чаще всего удаленная работа интересует людей в возрасте 26-35 лет с высшим образованием и стажем более шести лет. 73% фрилансеров региона находятся в Челябинске

http://echochel.ru/news/2019/05/14/79831/