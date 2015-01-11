Озерские полицейские провели семейный спортивный праздник

В преддверии Дня Победы в Озерском технологическом институте НИЯУ МИФИ сотрудники полиции и их члены семьи приняли участие в спортивном мероприятии.

Ветераны МВД и сотрудники института провели командный товарищеский турнир по настольному теннису. Поединок прошел в упорной и интересной борьбе, каждый участник продемонстрировал свой спортивный характер, физическую подготовленность, ловкость, мастерство и уверенность в своих силах.

Сотрудники полиции совместно со своими близкими, разделившись на команды, сыграли несколько матчей в стритбол. Также дети с удовольствием приняли участие в соревнованиях по игре в дартс, пытаясь максимально набрать очки. По итогам соревнования каждый ребенок получил сладкие призы.

Проведение семейного спортивного праздника в Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск вошло в добрую традицию. Данные мероприятия укрепляют товарищеский дух и заряжают энергией на успешное выполнение служебных задач, стоящих перед личным составом озерской полиции.