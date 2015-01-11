Клещи активизировались!

Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» информирует:

По состоянию на 16 мая 2019 года в Озерском городском округе зафиксировано 60 пострадавших от укусов клещей, из них 12 детей. Случаев заболевания клещевым энцефалитом или боррелиозом не выявлено.

В данный период лучшая защита от клещей – это правильная одежда и применение репеллентов.

Рекомендуем при «вылазках» на природу и посещении садовых участков:

· одеваться таким образом, чтобы уменьшить возможность попадания клещей под одежду;

· перед одеванием одежду необходимо обработать репеллентами;

· ежечасно проводить само- и взаимоосмотры на предмет присосавшихся клещей. Особенно тщательно осмотрите кожу за ушами, на шее, под мышками, паховой области, в волосистой части головы;

· не заносить в помещение свежесорванные растения, верхнюю одежду и другие предметы, на которых могут оказаться клещи;

· осматривать домашних животных после прогулки.