73-летний пенсионер из Озерска занял второе место на Международном марафоне

Озерск продолжает гордиться местным марафонцем – 73-летний Александр Кириллов вернулся с Международного марафона Победы в Волгограде с серебряной медалью.

Пенсионер более 40 лет работал на ПО «Маяк» – объединении, которое занимается производством компонентов ядерного оружия. Несмотря на вредное производство, Александр Кириллов сохранил здоровье, ежедневно пробегает десятки километров и привозит в родной город победные кубки и медали.

В Волгограде он пробежал 42 километра за 4 часа 53 минуты 58 секунд.

Всего на старт вышли около 1 тыс. человек. Они приехали из 40 городов России, а также из-за рубежа. Самому младшему – 18 лет, старшему 93 года. Принимали участие в забеге и люди с ограниченными возможностями. Спортсмены сами выбирали дистанции: новую в 5 километров, а также в 10, 21 или около 42 км. На его преодоление организаторы давали максимум 6 часов.

Фото из сообщества «Мы с "Маяка" | Атомный Озерск 74» в ВК

https://dostup1.ru/society/73-letniy-pensioner-iz-Ozerska-zanyal-vtoroe-mesto-na-Mezhdunarodnom-marafone-Pobedy_116333.html