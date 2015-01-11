Мощи Матроны в Озерске

В Озерске, в силу его исторической молодости, многие события происходят впервые. Не так уж давно был освящен первый православный храм в городе. В прошлом году впервые в нашем городе и храме побывал архимандрит Ефрем (человек известный в православном мире), а теперь впервые в нашем храме Покрова Пресвятой Богородицы пребывает ковчег с мощами святой блаженной старицы Матроны Московской.

В Москве, в Покровском монастыре, где находятся рака с ее мощами, ежедневно стоят многочасовые очереди. Озерчане же получили возможность приложиться к чудотворной реликвии, не выезжая из города.

Известность этой святой чрезвычайно широка. К ней приходили и приходят абсолютно разные люди. Почему? Об этом рассказал настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Димитрий Шорин в своем обращении к собравшимся в день прибытия мощей в Озерск.

Милостью Божией ковчег со святыней будет находиться здесь по 22 мая.

Ежедневно служатся молебны с акафистом блаженной Матроне в 10 часов утра, в 14 часов и в 18 часов (за исключением тех дней, когда в это время совершаются Богослужения, положенные по расписанию).

Подробности в видеосюжете:

Александр Волынцев