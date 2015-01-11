В Кыштыме пройдет фестиваль «Белый дом»

В Кыштыме 18 мая на территории дворцового комплекса «Белый дом» пройдет фестиваль, посвященный главной достопримечательности города, – усадьбе Демидова.

Днем гостям представят реконструкцию исторического бала и лекторий. В парке на берегу пруда пройдет акция «Весенний пикник в усадьбе»: для всех желающих подготовят большой общий обеденный стол, куда предлагается прийти со своими угощениями. Также участники фестиваля смогут взять в прокате лодку для прогулки по воде.

Вечером в соседнем парке рядом с Домом Дружининых: участники с фонариками отправятся на квест по историческому центру, запустят кораблики, а также смогут посетить кинотеатр под открытым небом в парке им. Пушкина.

https://dostup1.ru/society/V-Kyshtyme-proydet-festival-Belyy-dom_116365.html