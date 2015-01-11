В Минздраве анонсировали еще более оперативное прибытие скорой к южноуральцам

Скорая помощь Южного Урала станет ближе к пациентам – в региональном Минздраве анонсировали трансформацию оперативной службы.

Муниципалитеты Челябинской области имеют своеобразные границы, например, некоторые очень растянуты и изогнуты. Из-за этого скорой помощи, которая по закону обязана обслуживать граждан по территориальному принципу, часто приходится ездить за много километров в поселки, которые, по сути, расположены рядом с постами СМП другого района, что. по мнению и населения, и специалистов, неудобно и нелогично.

«Если рядом с населенным пунктом есть пост скорой помощи, относящийся к другому району, то пациенту гораздо удобнее дождаться машину оттуда, чем с другого конца района своей официальной "прописки"», – отмечает начальник отдела организации певичной медико-санитарной и скорой помощи Минздрава Александр Шамин.

Именно такие преобразования происходят сейчас в поселке Красногорский (Еманжелинский район). Ранее поселок обслуживала скорая помощь, относящаяся к ЦРБ Еманжелинска и РБ Еткуля. В июле 2019 года служба скорой помощи этой территории юридически переходит в ведение «Станции скорой помощи Коркино». При этом автопарк, места работы сотрудников, их льготы и уровень зарплаты останутся неизменными. Переход СМП в профильную организацию позволит службе получать отдельное финансирование и увеличит ресурсы. Все это обеспечит рост доступности скорой медицинской помощи для жителей.

https://dostup1.ru/medicine/V-Minzdrave-anonsirovali-esche-bolee-operativnyy-doezd-skoroy-k-patsientam_116364.html