Погода на Южном Урале будет ухудшаться

Холодный атмосферный фронт не покидает Челябинскую область – следующая рабочая неделя начнется на фоне ночных заморозков и осадков в виде дождя и мокрого снега.

По прогнозам Челябинского Гидрометцентра, в понедельник, 20 мая, будет облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, в горах с мокрым снегом. Днем ожидают 9-14 градусов тепла, в горах до плюс 9. Ожидается северо-западный ветер, отдельные порывы достигнут 16 м/с.

https://dostup1.ru/society/Pogoda-na-Yuzhnom-Urale-budet-uhudshatsya_116389.html