Экстренное предупреждение из-за заморозков объявили в Челябинской области

Заморозки в Челябинской области продлятся до середины недели – об этом южноуральцев предупредили специалисты местного Гидрометцентра.

«Ночью и в утренние часы 21-22 мая в большинстве районов региона сохраняются заморозки в воздухе и на почве до минус 3 градусов», – говорится в сообщении.

При этом местами в восточных районах Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

По прогнозам Уральского Гидрометцентра, период прохладной погоды затянется на несколько суток. Ранее синоптики предупреждали о заморозках до 20 мая.

Напомним, в воскресенье погода преподнесла зимний сюрприз – в Челябинске и по области выпал снег. Пользователи соцсетей активно делились фотографиями и видео майской метели.

https://dostup1.ru/society/Extrennoe-preduprezhdenie-iz-za-zamorozkov-obyavili-v-Chelyabinskoy-oblasti_116408.html