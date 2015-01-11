Строительство часовни напротив ЮУрГУ в Челябинске приостановлено

Строительство часовни у ЮУрГУ в Челябинске приостановлено – глава города Владимир Елистратов заявил, что дальнейшие решения будут приниматься с учетом мнения горожан.

«Мы изучим общее мнение жителей, потом будет приниматься конкретное решение. На данный момент строительство не ведется и в ближайшее время не планируется, пока мы до конца не изучим этот вопрос», – пояснил Владимир Елистратов.

На вопрос, как именно будут учитывать мнение горожан, мэр ответил, что «будет вестись общение».

Напомним, активисты обратились к Елистратову с просьбой запретить строительство часовни в сквере напротив университета. Горожане выразили опасения о повторении ситуации со строительством храма в Екатеринбурге, где протесты сопровождались задержаниями.+

Напомним, руководство вуза предложило построить часовню два года назад. Многие горожане восприняли идею негативно. За строительство выступил митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

https://dostup1.ru/society/Stroitelstvo-chasovni-u-YuUrGU-priostanovleno_116407.html