Активные женщины делают мир добрее и светлее

Одна из общественных организаций Озерского городского округа - «Женская ассоциация» отметила 20 лет со дня своего образования. Круглая дата стала поводом для того, чтобы вспомнить о самых важных проектах, реализованных за эти годы, обменяться идеями, наметить новые планы.

Следует отметит, что в Озерском городском округе работают около сорока общественных организаций различных по своим сферам деятельности и целям. Развивая новые формы работы, привлекая внимание к социальным проблемам, эти объединения способствуют положительным переменам в обществе, играют важную роль в оказании помощи людям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации.

«Женская ассоциация» была создана в 1999 году с целью оказания адресной помощи социально-незащищённым категориям населения: инвалидам, детям-инвалидам, семьям, в трудной жизненной ситуации, женщинам-вдовам, военнослужащим. За годы работы ассоциацией были проведены десятки благотворительных акций, реализовано 35 социальных проектов. Ключевые направления работы объединения связаны с молодёжью и подростками, профилактикой правонарушений, пропагандой здорового образа жизни.

С днём создания общественной организации актив «Женской ассоциации», её председателя Галину Баженову поздравил заместитель председателя Собрания депутатов округа Олег Костиков:

– Самое главное, что ваши проекты являются результативными. В те добрые дела, которые были вами задуманы и реализованы для жителей округе, вы вложили тепло своих сердец, а это очень важно и значимо. Лучшей оценкой этим инициативам может быть только большая благодарность тех людей, которым вы помогли в трудную минуту. Спасибо вам и низкий поклон за вашу деятельность.

Со словами поздравления к женщинам ассоциации обратилась председатель Общественной палаты округа Вера Аксёнова, которая вручила общественницам благодарственные письма Общественной палаты Челябинской области, а также руководитель фракции «Единая Россия» в Собрании депутатов округа Валентина Сылько, председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев. С приветственным словом от градообразующего предприятия к членам «Женской ассоциации» обратилась Светлана Макарова, заместитель генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» по обеспечению деятельности. Помощник депутата Законодательного Собрания Челябинской области Михаила Похлебаева Сергей Ключников также поздравил женщин с круглой датой и вручил благодарственные письма от Общественного Совета ГК «Росатом».

Справочно:

Сегодня в составе общественной организации «Женская ассоциация» более 70 человек. Среди женщин-общественниц есть педагоги, врачи, работники культуры, производственницы. Имея социальный опыт, высокий уровень гражданской ответственности, женщины организации осуществляют значимые для горожан проекты, помогают озерчанам преодолевать трудные жизненные ситуации. Неизменными лидерами ассоциации являются председатель Галина Баженова и её заместитель Татьяна Боровинская.

Членами «Женской ассоциации» были организованы благотворительные акции, в частности: городской марафон «21 век – детям Южного Урала», «Одежде – вторую жизнь» (для воспитанников Каслинского и Тюбукского детских домов), акции для солдат срочной службы, оставшихся без попечения родителей и для военнослужащих, исполнявших свой воинский долг в Чеченской республике, «Благотворительное Рождество», поездки в цирк (г. Челябинск) для детей с ограниченными возможностями здоровья, «Подарок новорождённому». Благодаря «Женской ассоциации» состоялись: «Общегородской фестиваль парикмахерского искусства», конкурсы «Я шью сама», «С любовью к женщине», «Мир сельской женщины», «Женщина года». С 2004 года для детей и подростков действует проект «Молодёжный трудовой отряд», с 2006 года на базе Южного трудового лагеря «Приморский» в рамках проекта «Наравне со всеми» проходят социально-психологическую реабилитацию дети-инвалиды. По инициативе «Женской ассоциации» в округе были реализованы проекты: «Социальная реабилитация и оздоровление детей», проживающих на загрязнённой территории бассейна реки Теча – села Муслюмово, «Отдых и оздоровление детей из Муслюмова, Бродокалмака и Новая Теча на Азовском море». В 2007 году в посёлке Метлино был открыт тренажёрный комплекс «ДИНАМИК». В 2010 году в Озерске открыт реабилитационно-игровой комплекс «Солнышко» для оказания помощи детям-инвалидам дошкольного возраста. В 2013 – на базе школы №32 оборудован тренажёрный комплекс «Старт» с медицинскими тренажёрами Бубновского. В 2014 году общественная организация инвалидов Озёрска получила возможность заниматься в специализированном тренажёрном зале «Прорыв». В 2017 был реализован проект «Путешествие в Крым», а в 2019 – «Учебный год на море. Крымский проект».

Деятельность организации была оценена на областном и российском уровне – «Женская ассоциация» занесена в Книгу «Женщины России», юбилейную книгу Челябинской области «Большой Урал», на стенд «Трудовая слава» в Озёрске.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39430/