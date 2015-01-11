В Кении – холера, в Монголии – чума: туристам рассказали об опасностях популярных маршрутов

Различные лихорадки, вспышки кори, чума и черви-паразиты – в канун отпускного сезона специалисты челябинского Роспотребнадзора рассказали об эпидемической ситуации на популярных туристических направлениях.

«Ситуация по инфекционным заболеваниям в мире достаточно нестабильна. В Нигерии продолжается вспышка лихорадки Ласса. В Камеруне, Кении регистрируются случаи холеры. В Монголии отмечены летальные исходы от чумы. На Мадагаскаре, в Чаде, Нигерии и других странах мира продолжает расти заболеваемость корью», – рассказал глава регионального Роспотребнадзора Анатолий Семенов.

Отправляясь на отдых в страны Африки, Южной Америки, Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Океании, необходимо помнить об инфекционных заболеваниях, передающихся комарами, многие из которых не встречаются в России, – это, в частности, желтая лихорадка, лихорадка Денге, лихорадка Чикунгунья, лихорадка Зика и другие, предупрежджают санврачи.

Для сохранения жизни и здоровья туристам рекомендовано учитывать информацию об инфекционных заболеваниях в стране, куда они отправляются на отдых, и соблюдать определенные меры.

Так, во избежание солнечных и тепловых ударов необходимо носить головной убор, одежда должна быть из легких и натуральных тканей, на открытых участках кожи использовать крем от загара, увеличить количество употребляемой жидкости.

При контакте с животными не разрешайте детям не трогать их и не делайте этого сами, так как они могут являться источниками инфекционных и паразитарных болезней. При получении укуса или оцарапывания – промойте пострадавшую часть тела водой с мылом и сразу же обратитесь к врачу.

Для защиты от укусов комаров во время отдыха надевайте одежду с длинными рукавами и брюки, носите ботинки с плотными гетрами или носками, применяйте репелленты, в вечернее и ночное время – пользуйтесь фонариком.

Для проживания необходимо выбирать только помещения с централизованным водоснабжением и канализацией. При обнаружении в номере кровососущих насекомых или грызунов необходимо обратиться в администрацию, чтобы насекомых срочно уничтожили, а вас обеспечили фумигатором.+

Питаться необходимо только в тех заведениях, где используются продукты промышленного производства и хорошего качества. Не рекомендуется пробовать продукты традиционной национальной кухни, приобретенные в местах уличной торговли. Для питья употребляйте только бутилированную или кипяченую воду.

Купаться следует только в бассейнах и специальных водоемах с оборудованной пляжной зоной, лежать и сидеть – только на подстилке, а по земле и песку ходить только в обуви.

Не стоит покупать животных и птиц на улице, а также меховые и кожаные изделия у частных торговцев.

Если все-таки во время поездки или по возвращении домой у вас появились симптомы инфекционных заболеваний – обязательно обратитесь к врачу.

https://dostup1.ru/society/V-Kenii--holera-v-Mongolii--chuma-turistam-rasskazali-ob-opasnostyah-populyarnyh-marshrutov_116463.html