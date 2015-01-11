Южноуральские депутаты недовольны темпами развития ТОСЭРов

Депутаты Заксобрания Челябинской области недовольны темпом развития ТОСЭРов (территорий опережающего социально-экономического развития) – тему обсуждали на заседании комитета по промышленной политике и транспорту в среду, 22 мая

В Челябинской области статус ТОСЭР получили пять городов. Бакал – в марте 2017 года, на территорию зашли пять резидентов, которые в общей сумме благодаря налоговым льготам сэкономили более 25 млн рублей. Верхний Уфалей стал территорией опережающего социально-экономического развития 13 ноября 2017 года, подписаны четыре соглашения, готовится пятое. В ядерных «запретках» – Снежинске и Озерске – новые рабочие места создают пятеро инвесторов на двоих. Еще один город – Миасс – получил статус лишь в прошлом месяца, поэтому с его руководителей результатов пока не спрашивают.

На каждой территории есть своя проблема, которая тормозит развитие. Например, в Верхнем Уфалее предприятие «Уфалейникель», которые в 2017 году в одночасье оставило без работы более 2 тыс. человек, специально затягивает оценку и фактически не впускает инвестора. В Бакале затруднено выделение земельных участков. Депутаты Заксобрания намерены вплотную включиться в эту работу и помогать одновременно городским властям и инвесторам.

«Мы сегодня увидели, что те инициативы, которые правительство Челябинской области в свое время продвигало, выполняются. Пять ТОСЭРов оформлено. Движение идет – на две территории около десятка резидентов принесли 50 рабочих мест. Инструмент ТОСЭРов дал этим предприятиям чуть меньше 30 млн рублей экономии по всем видам налогов. То есть движение есть, видно, что пользуется спросом, но в то же время темп совершенно не устраивает. Хотелось бы более активной работы. Мы сегодня обсуждали, что является торможением. Будем применять индивидуальный подход», – комментирует председатель комитета, депутат Заксобрания Павел Шиляев.

Добавим, что на комитете прозвучало предложение – увеличить срок возможного предоставления новым резидентам ТОСЭР льгот по платежам страховых взносов с трех до десяти лет с момента создания ТОСЭР. Для этого необходимо изменить одну из норм Налогового Кодекса РФ. Инициативу решили рассмотреть и обсудить в ближайшем будущем.

https://dostup1.ru/economics/Yuzhnouralskie-deputaty-nedovolny-tempami-razvitiya-TOSERov_116493.html