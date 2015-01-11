Екатеринбургская епархия посчитала опрос ВЦИОМ о храме необъективным

Представители Екатеринбургской епархии посчитали проведенный ВЦИОМ опрос о строительстве храма в сквере у Театра драмы необъективным.

В заявлении, опубликованном на ее сайте, отмечается, что опрос не отражает реального положения дел, так как «оценка места строительства, по всей видимости, связана с определенной напряженностью, еще присутствующей в обществе в связи с недавними событиями».

В епархии добавили, что исследование проводилось на фоне обострения ситуации, когда стороны не могут предоставить свои аргументы.

В сообщении на сайте епархии отмечается, что результаты опроса «скорее отражают еще совсем недавнюю «перегретость» общества».

Кроме того, чашу весов в сторону противников строительства храма склонила и недоинформированность жителей города о проекте, в который включено благоустройства сквера и набережной.

22 мая ВЦИОМ опубликовал результаты опроса екатеринбуржцев по поводу строительства храма в сквере у Театра драмы. 74% назвали эту идею неудачной, за строительство высказались 10%. При этом 18% горожан считают, что храм не надо возводить в принципе, а 58% склоняются к мнению, что построить его можно, но в другой части города.

https://runews24.ru/society/23/05/2019/cd7b678452283c3fbb28f04e4f5cef4e?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop