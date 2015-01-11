Глава округа поздравил одаренных детей: «Ваш успех рождает будущее!»

Евгений Щербаков вручил стипендии Озерского городского округа учащимся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, подведомственных управлению культуры, по результатам 2018-2019 учебного года.

Торжественная церемония состоялась в Детской музыкальной школе №1, для награждения в большой концертный зал были приглашены 45 детей и 31 педагог, порадоваться за свои юные дарования пришли родители.

- Каждый год мы собираемся и чествуем лучших учеников в сфере культуры и искусства, а также благодарим наставников, без поддержки и профессионализма которых не состоялись бы успехи воспитанников. Спасибо родителям за прекрасных детей. Я от души поздравляю всех вас с достижениями и желаю не останавливаться на достигнутом: ребята, ваш сегодняшний успех рождает будущее, - в своем приветствии Евгений Щербаков подчеркнул, что, судя по собравшейся талантливой аудитории, культура в округе находится в надежных руках.

Дипломы и денежные поощрения были вручены одаренным детям за победы, одержанные на всероссийских, международных, региональных, зональных, открытых областных конкурсах и олимпиадах. Благодарности администрации получили педагоги-наставники учащихся-стипендиатов.

Достижения стали возможны благодаря планомерной учебно-воспитательной, методической, концертно-просветительской работе и состоянию творческого подъёма в МБУДО «Детская музыкальная школа № 1», МБУДО «Детская музыкальная школа № 2», МБУДО «Детская художественная школа», МБУДО «Детская школа искусств».

Торжественную церемонию провела начальник управления культуры администрации Озерского городского округа Светлана Пивоварова, которая назвала победителей конкурсов и олимпиад настоящими героями, преодолевающими трудный творческий путь, и поблагодарила за то, что они приносят добрую славу Озерскому городскому округу.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39466/