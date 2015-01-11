Южноуральская команда стала одной из лучших на чемпионате Worldskills

Сборная Челябинской области попала в первую десятку общекомандного зачета на финальном этапе профессионального чемпионата Worldskills Russia.

Всероссийские соревнования проходили в Казани, в них участвовали более полутора тысяч человек со всей страны. Южный Урал на чемпионате представляли 35 специалистов разных возрастов, - от школьников до мастеров старше 50 лет. Как рассказали в пресс-службе регионального министерства образования, финалисты из Челябиской области выступали в 14 компетенциях основной возрастной категории, самые молодые специалисты боролись за победу еще в семи компетенциях юниорской лии, а опытные профессионалы демонстрировали свои умения в пяти дисциплинах направления "Навыки мудрых".

По итогам выступлений южноуральцы заняли шесть призовых мест, а сборная Челябинской области стала десятой в рейтинге команд.

Золотую медаль завоевал Михаил Сумко из Озерского технического колледжа. Он стал лучшим в компетенции «Сварочные технологии».

"Серебро" досталось двум челябинским дуэтам: Максиму Кравченко и Никите Пермякову в компетенциии "Мехатроника", Алине Нигматуллиной и Давиду Халилову в компетенции «Геодезия ЮНИОРЫ», а также Денису Буйлуку и Александру Соломину из Снежинска в компетенции «Мобильная робототехника ЮНИОРЫ».

Кроме того, две серебряные награды получили юниоры: Владимир Черников из Челябинска - в компетенции "Электроника", а Ярослав Усманов из Снежинска - в компетенции «Инженерный дизайн CAD».

Также южноуральцы получили семь медальонов за профессионализм.

Победители и призеры всероссийских профессиональных состязаний смогут попасть в расширенный состав сборной страны на чемпионате мира в 2021 году (соревнования пройдут в Шанхае), и на чемпионате Европы в 2022 году в Санкт-Петербурге.

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