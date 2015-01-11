В Челябинской области стартовали ЕГЭ – ЦУ для учащихся и родителей

В Челябинской области благополучно стартовала основная волна единых государственного экзаменов – в понедельник, 27 мая, работы по географии и литературе написали, в общей сложности, около 1,2 тыс. человек.

В среду (29 мая), выпускники будут писать один из самых массовых предметов – обязательную математику, одновременно пройдут экзамены базового и профильного уровня сложности. Затем 31 мая – ЕГЭ по истории и химии. 3 июня – русский язык, 5 июня – иностранные языки (письменно) и физика, 7 и 8 июня – иностранные языки (устно), 10 июня – обществознание, 13 июня – биология и информатика.+

Также предусмотрено несколько резервных дней для тех ребят, кто внезапно заболеет или не сможет сдать ЕГЭ в основной день по уважительной причине. Закончится основная волна 1 июля.

«В 2019 году на участие в ГИА-11 в Челябинской области зарегистрировались 16 тыс. человек. Среди них почти 15,7 тысяч сдают экзамены в форме ЕГЭ и 300 – в форме ГВЭ. Русский язык напишут 15,3 тыс. человек, математику – 15,1 тыс. Среди предметов по выбору традиционно наибольшее количество участников планируют сдавать обществознание – 7,5 тыс. человек», – рассказала и.о. первого заместителя министра образования и науки региона Елена Коузова.

Напомним, в период государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия»: по всем вопросам организации и проведения ГИА можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17. Также в течение всего периода экзаменов и обработки результатов ЕГЭ продолжают работать телефон «горячей линии» Рособрнадзора +7 (495) 984-89-19 и телефон доверия ЕГЭ +7 (495) 104-68-38, по которым можно сообщить обо всех нарушениях в ходе экзаменов.

ЧТО НЕЛЬЗЯ БРАТЬ НА ЕГЭ

Можно и нужно – паспорт и черную гелевую ручку. Остальные требования различаются в зависимости от предмета: на профильной математике, например, можно пользоваться линейкой. Также не возбраняется шоколадка и бутылка с водой.

Под полным запретом – шпаргалки и мобильники, даже выключенные. Если увидят – из аудитории удалят, результаты сразу аннулируют. Причем пересдать экзамен можно будет только в 2021 году. Напомним, ранее пересдать ЕГЭ можно было на следующий год.

КАК ПОМОЧЬ ДЕТЯМ

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов обратил внимание родителей выпускников, что важная составляющая успеха на ЕГЭ – благоприятный психологический климат в семье накануне и во время экзаменов: «Нужно верить в своих детей. Не нужно лишний раз создавать эмоциональное напряжение в отношении экзаменов. Пусть они придут спокойными, уверенными в себе, сдадут экзамен, получат объективный результат и дальше будут успешными в жизни».

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-startovali-EGE--TsU-dlya-uchaschihsya-i-roditeley_116633.html