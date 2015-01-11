В Кыштыме вынесли приговор водителю, который выронил девушку из кузова пикапа

Кыштымский городской суд вынес приговор местному жителю, который в ходе пьяной поездки выронил из кузова пикапа одну из пассажирок, – 22-летняя девушка погибла.

Трагедия произошла ночью 30 июня 2018 года. Водитель пикапа Volkswagen 2H Amarok вез в кузове двух пассажирок – девушки на ходу вставали, и одна из них при совершении маневра выпала на дорогу, ударилась головой и погибла на месте. Установлено, что водитель был пьян.

Подсудимый полностью признал вину, раскаялся, добровольно возместил представителю потерпевшей моральный и материальный ущерб три млн рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок три года с отбыванием наказания в колонии-поселении, кроме того осужденный лишен права управления транспортными средствами на три года.

https://dostup1.ru/society/V-Kyshtyme-vynesli-prigovor-voditelyu-kotoryy-vyronil-devushku-iz-kuzova-pikapa_116669.html