Туманы, грозы и жара до +31: какая погода ждет южноуральцев

В ближайшие дни в Челябинской области ожидается теплая погода – воздух прогреется до +31 градуса, прогнозируются грозы и туманы.

В четверг, 30 мая, ночью ожидается 8-13 градусов тепла, в горах – 3-8. Днем воздух прогреется до 19-24, на юге – до 27 градусов. Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами возможны туманы.

В пятницу, 31 мая, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночные температуры составят 10-15 градусов, дневные – 26-31. При грозах порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду.

В большинстве районов Челябинской области 29-31 мая ожидается высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале).

https://dostup1.ru/society/Tumany-grozy-i-zhara-do-31-kakaya-pogoda-zhdet-yuzhnouraltsev_116702.html