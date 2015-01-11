Прокуратура заинтересовалась 13-часовой задержкой рейса Челябинск – Анталья

Челябинская транспортная прокуратура проведет проверку по факту многочасовой задержки авиарейса Челябинск – Анталья.

Самолет Airbus A321 авиакомпании Red Wings должен был вылететь из южноуральской столицы 29 мая в 2.20. Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, вылет намечен на 15.00. Пассажиров, которые прождали в аэропорту всю ночь, покормили, а утром отвезли в гостиницу.

Предварительной причиной задержки авиарейса названа неисправность самолета. На рейс зарегистрировано 219 пассажиров, 58 из них – дети.

https://dostup1.ru/society/Prokuratura-zainteresovalas-13-chasovoy-zaderzhkoy-reysa-Chelyabinsk--Antalya_116695.html