На Южном Урале ожидаются грозы, град и сильный ветер

В Челябинской области в пятницу, 31 мая, ожидается переменная облачность, местами пройдут дожди и грозы, возможен град – днем воздух прогреется до 30 градусов. Днем 31 мая на территории региона ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Возможно аварийное отключение энергообеспечения, вал деревьев, повреждение остекления, крыш и обрыв линий электропередачи. Ночные температуры составят 11-16 градусов, в низинах похолодает до 5-10. Днем столбики термометров покажут 25-30 градусов. https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-ozhidayutsya-grozy-grad-i-silnyy-veter_116737.html

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