Текслер намерен омолодить областную власть и заставить чиновников общаться с жителями

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер намерен реализовать в регионе масштабный кадровый проект и привлечь в команду молодых компетентных специалистов из различных отраслей.

Об этом глава региона заявил, выступая с отчетом перед депутатами Законодательного собрания области 30 мая 2019 года.

«Чтобы реализовать все стоящие перед нами задачи, необходимо обеспечить эффективное управление регионом. Это невозможно без развития новых профессиональных компетенций на всех уровнях власти, отвечающих духу и требованиям времени», - подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона рассказал, что планирует реализовать масштабный региональный кадровый проект. Он будет предусматривать «как повышение квалификации действующих служащих, так и привлечение талантливых, молодых и перспективных специалистов на все уровни управления областью».

Кроме того, Алексей Текслер отметил необходимость сближения власти с народом. «Нужно общаться с людьми напрямую. В наше время для этого имеются различные возможности и инструменты», - считает врио губернатора. Сам Алексей Текслер с самого первого дня вступления в должность демонстрирует свое желание узнавать обо всех проблемах на местах не от чиновников, а от обычных жителей. «Нужно «напитаться» от людей теми проблемами, которые есть в регионе, и после этого принимать взвешенные решения, опираясь на людей», - отмечал Алексей Текслер.

Глава региона общался с людьми на Кировке, в поселке Полетаево (где жители выступают против размещения свалки), с жителями частично обрушившегося дома в Магнитогорске, в Челябинске в ходе своих поездок по дворам, скверам. У главы региона есть официальный аккаунт в социальной сети Instagram, куда любой житель может написать свою жалобу или обращение.

«Перевод услуг в электронный вид и их цифровизация, использование социальных сетей способствуют как сокращению дистанции между жителями и представителями власти, так и повышению качества и оперативности оказания услуг», - напомнил врио губернатора.

http://uralpress.ru/news/politika/teksler-nameren-omolodit-oblastnuyu-vlast-i-zastavit-chinovnikov-obshchatsya-s