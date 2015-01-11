Роструд напомнил о сокращении рабочего дня в жару

Продолжительность рабочего дня в жару может быть сокращена от одного до четырех часов в зависимости от вида деятельности.

Работодатель должен обеспечить оптимальные условия труда за счет кондиционера, перерывов, мест для отдыха. Также необходимо обеспечить доступ к питьевой воде и медикаментам.

Если в помещении температура достигла 28,5 градуса, то рекомендуется сокращать продолжительность рабочего дня на один час. При повышении температуры до 29 градусов – на два часа, при температуре 30,5 градуса – на четыре часа.

Если работа связана с физическим трудом, то продолжительность рабочего дня сокращается при температуре 26,5-27,5 градуса.

https://dostup1.ru/society/Rostrud-napomnil-o-sokraschenii-rabochego-dnya-v-zharu_116759.html