Южноуральцев на предстоящей неделе ждет похолодание

Жаркая погода продержалась на Южном Урале не долго. В понедельник, 3 июня, столбик термометра еще будет на отметке +31, но уже во вторник погода начнет меняться. 4 июня пойдут дожди, а температура упадет до +18. В ночь на среду, 5 июня, и вовсе похолодает до +7 градусов.

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