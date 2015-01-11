Цены на продукты вырастут из-за новых правил торговли

В России с 6 июня 2019 года торговым сетям запретили возвращать непроданные продукты.

Запрет коснулся товаров со сроком годности до 30 дней. Теперь нельзя возвращать молочные, мясные, фрукты, овощи. Переходный период длился полгода и завершается на этой неделе.

Во время переходного периода ретейлеры должны были поменять договоры с поставщиками. Вступивший в силу закон запрещает включать в контракты условие замены товаров с истекающим сроком годности на более свежие или возможность возмещения стоимости непроданных товаров.

По оценкам экспертов, новые правила приведут к незначительному, но все же заметному подорожанию отдельных продуктов питания. Кроме того, больше «просрочки» отправится на переработку: в салаты и другие блюда, которые готовятся в супермаркетах.

Ранее ретейлеры предупредили о вероятном росте цен на продукты питания из-за высоких ставок по эквайрингу. В Ассоциации компаний розничной торговли и Ассоциации компаний интернет-торговли не исключают, что торговые сети откажутся от скидок и акций.

https://deita.ru/ru/news/ceny-na-produkty-vyrastut-iz-za-novyh-pravil-torgovli/