День защиты детей

Праздник детства собрал на площади ДК «Энергетик» более 700 человек. Море ярких красок и позитивных эмоций, звонкие детские голоса, искренние улыбки и громкий смех, счастливые дети и довольные родители.

Даже погода в этот день улыбалась ярким солнышком и голубым небом. В праздничном концерте «Летняя мозаика» приняли участие все детские коллективы ДК.

Озорные «Домовята» танцевального коллектива «Искорки» (руководитель - Е. Стельмашок) вызвали у зрителей море улыбок и оваций.

В концерте приняли участие: коллектив эстрадной песни «Стиль» (хормейстер – Т. Капина), хореографические коллективы «Созвездие» (руководитель –Е.Стельмашок), «Капельки», «Радость», (руководитель – Н.Костромина).

Маленькие зрители побывали на мастер-классах, организованных педагогами Новогорненского филиала МБУ ДО «ДТДиМ» - «Дружба» («Крупяные чудеса», «Тюльпаны», «Стрекоза», «Веселые птички», «Зайчик»). На мастер – классе «Народная тряпичная кукла», подготовленным руководителем коллектива «Разноцветные ладошки» О. Суетиной, ребята познакомились с основными видами куколок, узнали почему у традиционных кукол не изображалось лицо, сами сделали куклу добрых вестей и хорошего настроения.

Для всех наших маленьких гостей, а также их родителей работали специальные фотозоны, где каждый мог достать воду из колодца, примерить корону короля на троне.

Аквагримеры порадовали практически каждого маленького гостя!

Особый восторг подарила детям праздничная акция «Доброго друга в добрые руки». Организаторами праздника были собраны игрушки, оформлена выставка, где каждый ребенок мог выбрать и унести домой новую игрушку - нового друга.

Получив от ведущих цветные мелки, дети и даже некоторые родители начали импровизировать на тему «Это наш мир», в считанные минуты площадь превратилась в яркое красочное панно из цветов, сказочных персонажей, миньонов, невероятных зверюшек, бабочек и т.д.

Все вместе рисовали картины, отгадывали загадки, рассказывали стихи, моделировали фигурки из воздушных шаров, фотографировались, учились танцевать.

Вот так Новогорненские ребятишки встретили самую прекрасную пору – лето!