Подведены итоги муниципального конкурса социальных проектов 2019 года

Седьмой год подряд по инициативе Собрания депутатов в Озерском городском округе проходит конкурс социальных проектов. В этом году в нём приняли участие двенадцать претендентов на грант. 29 мая состоялось заседание конкурсной комиссии, на котором были определены пять победителей.

Сумма муниципального гранта для реализации каждого проекта составляет сто тысяч рублей. Члены комиссии оценивали проекты по десятибалльной шкале по восьми критериям. В итоге победителями и обладателями муниципальных грантов 2019 года стали:

В номинации «Народная дипломатия» проект Культурно-досугового центра «Туган-як» (718 баллов). Направление: сохранение и развитие культур, традиций и языков народов, проживающих в Озерском городском округе.

В номинации «Город активных» проект Озерского отделения Всероссийского общества инвалидов «Озерск и МЫ – 30 лет вместе!» (694 балла). Направление: содействие общественно значимой деятельности в области социальной поддержки населения.

В номинации «Город для жизни» проект Дворца творчества детей и молодёжи #ГородБезОпасности (658 баллов). Направление: поддержка деятельности в сфере образования и науки, внедрение новых методик и технологий работы с детьми, подростками и молодежью.

В номинации «Город для жизни» проект театра драмы и комедии «Наш дом» «Театр доступный всем» (630 баллов). Направление: формирование доступной среды для граждан с инвалидностью.

В номинации «Город активных» проект Дворца творчества детей и молодёжи «Клуб интересных идей» (630 баллов). Направление: содействие развитию семейных ценностей и традиций, развитие молодежных и детских объединений.

Подводя итоги конкурса, заместитель председателя Собрания депутатов Олег Костиков поблагодарил всех участников и поздравил авторов тех проектов, которые набрали максимальное количество баллов:

– Хочу отметить, что в конкурсе нет победителей и проигравших. Авторам проектов, которые не стали обладателями грантов в этом году, необходимо проанализировать сильные и слабые стороны, возможные ошибки при оформлении заявки.

Порадовала мотивация и настойчивость участников, разнообразие идей, количество социальных партнеров. Была проделана большая работа, которая принесла результаты – грант для реализации своего социального проекта. Впереди следующий, не менее важный этап – воплощение задуманного в жизнь.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39552/