20 минут с… психологом

Еще совсем недавно мы считали психологов буржуазной причудой. А теперь к ним не возможно записаться. И у каждого второго то депрессия, то эмоциональное выгорание, то проискарнация...

В новом выпуске "20 минут с..." мы поговорили о работе психолога в Озёрске. Естественно, с психологом из Озёрска, Ольгой Михайловной Кайзер.

О ЕГЭ, антидепрессантах, зарплате и том.... когда стоит обращаться к не психологу, а к психиатру.

Но это мы для интриги нагнетаем. На самом деле беседа получилось душевной, позитивной и, действительно, интересной.