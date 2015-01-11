Ученые выяснили, сколько дней нужно отдыхать, чтобы не потерять здоровье

Ежегодный отдых должен составлять как минимум три недели. Именно столько времени требуется, чтобы сохранить здоровье. Такой вывод сделали ученые из Университета в США, проведя исследование с участием людей от 30 до 60 лет.

Аналитики установили взаимосвязь между продолжительностью отдыха и психологическим состоянием участников эксперимента, сообщает РИА Новости.

Уже на седьмой день отдыха у них снизился уровень тревоги и стресса, а это, оказывается, меняет активность некоторых генов, связанных с иммунной системой и производством бета-амилоидов. При нарушении метаболизма этих белков нарушаются сон и память, что может привести к болезни Альцгеймера. Помимо этого, отдых способствует сокращению в оргaнизме биомaркеров, влияющих на стaрение.

А исследователи из Университета Хельсинки выяснили, что трудоголикам, отдыхающим меньше трех недель в году угрожают инфаркт и инсульт.

При этом даже четыре дня без работы понижают уровень стресса. Однако, по мнению ученых, не полезен для человека и переизбыток отдыха.

https://www.cheltv.ru/uchenye-vyyasnili-skolko-dnej-nuzhno-otdyhat-chtoby-ne-poteryat-zdorove/