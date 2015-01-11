В Озерске начала работу Всероссийская летняя творческая школа «Волшебство звука»

4 июня в Детской музыкальной школе № 1 состоялось открытие IV Всероссийской летней творческой школы для одарённых детей в области музыкального искусства «Волшебство звука». Проект реализуется в рамках деятельности международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, продолжается благодаря поддержке ФГУП «ПО «Маяк» и администрации Озерского городского округа. Участниками первой школы в 2016 году стали 15 детей из Уральского федерального округа, IV школа охватила уже 43 ученика от 6 до 16 лет. География проекта расширяется с каждым годом – летнюю практику пройдут дети из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Сатки, Петропавловска-Камчатского, из Краснодарского края, республики Башкортостан, Кыштыма и Озерска.

Открывая «Волшебство звука», директор Детской музыкальной школы № 1 Лариса Кузнеченкова не скрывала радости от встречи с учениками и их наставниками:

- Я четвертый год подряд выхожу на эту сцену, и сегодня, собираясь сюда, пыталась понять, какие эмоции испытываю. Это, конечно же, волнение, чувство торжественности. Но самое главное чувство – как будто мы собрались одной большой семьей. Большое счастье, что нас объединяет музыка и настоящее волшебство.

Андрей Кузнеченков, председатель собрания депутатов Озерского городского округа тепло приветствовал наставников, учеников и их родителей, выразил уверенность в том, что проекты для одаренных детей будут и впредь поддерживаться Озерским городским округом, а также пообещал, что гости комфортно и интересно проведут время в нашем городе.

Президент фонда поддержки молодых талантов «Волшебство звука», член экспертного Совета международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, лауреат Международных конкурсов Мария Смердова зачитала приветствие от Владимира Теодоровича к тем, кто охвачен страстью познания, остается верен музыке и творчеству: «Такие школы, мастер-классы дают нашим воспитанникам удивительный импульс самопознания, самоотдачи, бескорыстного служения музыке».

Дмитрий Онищенко, музыкант, педагог, председатель правления фонда поддержки молодых талантов, выразил надежду, что в будущем проект будет продолжаться:

-Хочется, чтобы корабль этой школы летел вперед и декларировал все, что связано с искусством.

Во время церемонии открытия звучали музыкальные произведения в блестящем исполнении участников летней творческой школы – учеников и педагогов.

Несколько дней подряд на площадках проекта будут проходить мастер-классы с преподавателями-«волшебниками», состоятся совместные концерты, дети получат возможность заниматься музыкой с уникальными педагогами, которые щедро поделятся секретами профессионального мастерства и любовью к музыкальному искусству.

Текст и фото: Наталья Колянова