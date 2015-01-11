Служба занятости готова компенсировать предприятиям затраты на повышение квалификации работников

Свыше 500 работников предприятий Челябинской области получают возможность в этом году повысить свою квалификацию. С этой целью в области утверждена подпрограмма «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда», которая является составной частью нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в информационно-аналитическом отделе Главного управления по труду и занятости населения, основной задачей подпрограммы является формирование системы подготовки кадров, направленной на поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях. В частности, переобучение и повышение квалификации будет предлагаться и людям, находящимся под риском высвобождения.

Обучение на территории Челябинской области будет реализовано профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями высшего образования, организациями дополнительного профессионального образования, а также в учебных центрах, созданных на базе промышленных предприятий, осуществляющих подготовку рабочих для нужд предприятий.

Областная служба занятости населения приглашает работодателей к участию в реализации мероприятий подпрограммы, Кстати, они получат финансовую поддержку на возмещение расходов на обучение.

В 2019 году финансирование мероприятий по обучению будет осуществляться за счет федерального и регионального бюджетов в соотношении 95% из средств федерального бюджета к 5% из бюджета Челябинской области. Общий объем финансирования – 43,1 млн. рублей.

http://uralpress.ru/news/ekonomika/sluzhba-zanyatosti-gotova-kompensirovat-predpriyatiyam-zatraty-na-povyshenie