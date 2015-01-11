Рано расслабляться: шквалистый ветер продолжит бушевать на Южном Урале

Ненастная погода не торопится покидать Челябинскую область. Вслед за четвергом региональное МЧС продлило штормовое предупреждение и на пятницу, 7 июня.

По прогнозам синоптиков челябинского гидрометцентра, завтра в регионе ожидается шквалистый ветер. Порывы будут достигать 20 м/c. В то же время день будет с переменной облачностью, местами пройдут дожди. Воздух прогреется до +17, +22 градусов.

Напомним, что самый лучший способ защититься от ветра — не выходить на улицу. За последние дни стихия успела оторвать несколько крыш и повалить множество деревьев, что стало причиной объявления оранжевого уровня опасности в Челябинской области.

https://www.cheltv.ru/rano-rasslablyatsya-shkvalistyj-veter-prodolzhit-bushevat-na-yuzhnom-urale/