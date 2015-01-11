Дипломы аннулированы. В ЮУрГУ незаконно обучали авиапилотов

Прокурорская проверка показала, что у вуза не было сертификата авиационного учебного центра и программы подготовки, утвержденной Росавиацией. Проверка проводилась после катастрофы Ан-148 «Саратовский авиалиний» в Подмосковье.

По результатам проверки, второй пилот, управлявший Ан-148, получил свидетельство в июне 2017 года после обучения Южно-Уральском госуниверситете. Прокуроры вычислили еще 64 специалиста, получивших сертификаты этого же вуза. На основании материалов прокуратуры и собственной проверки Росавиация вынесла приказы об аннулировании их свидетельств.

Напомним, обучение по специальности «пилот» велось на аэрокосмическом факультете ЮУрГУ. Тренировались будущие специалисты в учебно-тренировочном центре «ЧелАвиа» и частном профессиональном образовательном учреждении «Челябинское летное училище гражданской авиации». Позже выяснилось, что у всех трех структур не было действующих сертификатов и лицензии на право осуществления образовательной деятельности в области авиации.

В результате десятки “пилотов”, окончивших Южно-Уральский государственный университет, лишились свидетельства и стали по сути без профессии и работы.

https://www.cheltv.ru/diplomy-annulirovany-v-yuurgu-nezakonno-obuchali-aviapilotov/