Челябинск стал самым смелым городом России после Омска

Агентство ZOOM MARKET составило рейтинг самых смелых городов России.

Сотрудники агентства провели опрос среди жителей 18 городов. Они спросили, считают ли россияне себя смелыми и готовы ли они вступиться за незнакомого человека на улице. На основе ответов был составлен рейтинг.

Самым смелым городом России стал Омск. Вторую строчку занял Челябинск. Замыкает тройку смелых городов Пермь. На последнем месте рейтинга оказалась Москва.

http://echochel.ru/news/2019/06/06/80208/