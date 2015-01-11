Южноуральцев привьют от кори и гепатита перед саммитами ШОС и БРИКС

Главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление об иммунизации лиц, привлекаемых к работе на саммитах ШОС и БРИКС, – международные мероприятия пройдут в южноуральской столице в 2020 году.

Южноуральцам поставят прививки против дифтерии, гепатитов А и В, кори, краснухи, брюшного тифа, энцефалита, бешенства, менингококковой инфекции и гриппа.

Иммунизация коснется работников аэропортов, вокзалов, сотрудников пищевой промышленности, сферы общественного питания, культуры, торговли, физкультуры и спорта, медработников, сотрудников охранных предприятий и волонтеров.

Постановление об иммунизации населения будет действовать до окончания международных мероприятий в Челябинске.

https://dostup1.ru/medicine/Yuzhnouraltsev-privyut-ot-kori-i-gepatita-pered-sammitami-ShOS-i-BRIX_117075.html