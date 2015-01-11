Творчество и взаимовыручка стирают все барьеры

Озерское отделение Всероссийского общества инвалидов отметило своё тридцатилетие. Юбилейной дате был посвящён праздничный концерт «Озерск и мы – 30 лет вместе», который прошёл в Парке культуры и отдыха.

Мероприятие стало возможным благодаря тому, что проект «Озерск и мы – 30 лет вместе» в этом году стал победителем конкурса социальных проектов. Напомним, что конкурс социальных проектов проходит в округе при поддержке Собрания депутатов, администрации и Общественной палаты.

Поздравить озерчан с юбилеем приехали друзья – члены общества инвалидов города Снежинска. Концертная программа была подготовлена силами участников «Школы развития и самосовершенствования «Мой мир», которая была открыта при озерском обществе инвалидов. Заместитель председателя Собрания депутатов округа Олег Костиков поздравил именинников и принял участие в интерактивной игре «Вдохни жизнь полной грудью».

– Юрий Рифгатович, ваш нелегкий труд достоин благодарности и самой высокой оценки, – обратился к руководителю общества инвалидов Юрию Халикову и членам организации Олег Костиков. – На счету организации множество добрых дел. С каждым годом ваше объединение приобретает новый опыт, предлагает новые идеи. Вы и ваши единомышленники становитесь духовно богаче, мудрее и сильнее. Пусть дальнейший путь будет успешным и приведет вас к новым достижениям. От всей души желаю вам здоровья, благополучия, душевной гармонии и оптимизма. Пусть в ваших семьях царит мир и взаимопонимание, окружает поддержка и забота близких и родных.

Следует отметить, что местное отделение Всероссийского общества инвалидов было создано в Озерске в 1989 году для решения проблем граждан с ограниченными физическими возможностями. На протяжении трёх десятков лет это объединение вносит серьезный вклад в построение общества равных возможностей в Озерском городском округе, защищая законные права и интересы инвалидов.

В озерском обществе инвалидов работает «Школа развития и самосовершенствования «Мой мир», в которой организованы вокальный ансамбль «Другое измерение», танцевальный клуб «Глюк Дэнс» и краеведческая секция «Знай и люби родной край». Участники вокального ансамбля и танцевального клуба успешно выступают со своими номерами на конкурсах, которые проходят в городах системы ЗАТО. Краеведческая секция ведет исследовательскую работу по истории края, города Озерска и градообразующего предприятия ФГУП «ПО «Маяк», пополняя копилку архивных исторических сведений.

За три десятка лет организация стала настоящей семьей и теплым домом, число членов общества в настоящее время насчитывает 470 человек. Здесь они находят поддержку и понимание, ни один человек, ставший членом общества, не чувствует себя одиноким.

Фото МБУ "Парк культуры и отдыха".

http://ozerskadm.ru/about/info/news/39643/