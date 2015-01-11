Какая погода ждет южноуральцев в День России

В Челябинской области в среду, 12 июня, ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди и грозы.

Ночью прогнозируется 12-17 градусов, в горах и низинах столбики термометров покажут до плюс восьми. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов, на юге – до 31, в горах ожидается 18-23. Отдельные порывы ветра будут достигать скорости 13-18 метров в секунду.

В большинстве районов Челябинской области 12-14 июня сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной шкале), местами в юго-восточных районах – чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).

https://dostup1.ru/society/Kakaya-pogoda-zhdet-yuzhnouraltsev-v-Den-Rossii_117095.html