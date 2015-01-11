Фестиваль автотуризма, звездная Ильменка и ярмарка «На рудниках» – афиша на лето-2019 в Челябинской области

Первый фестиваль автомобильного туризма, фестиваль народных напитков, «Гонка героев» и веломарафон «Среднеуральская сотня». В событийном календаре лета-2019 в Челябинской области – традиционные и новые мероприятия на каждые выходные.

В июне состоятся два брендовых фестиваля Челябинской области – в 27-й раз пройдет Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества (22-23 июня) и в 43-й – Ильменский фестиваль авторской песни (28-30 июня).

Место проведения Бажовского фестиваля не изменилось с прошлого года – это село Демарино (Пластовский район). Впервые на фестиваль приедет известный собиратель и исследователь русского народного костюма Сергей Глебушкин. С художником запланирована творческая встреча, кроме того, он выступит в качестве судьи конкурса красоты «Малахитовые смотрины». Гостей Бажовки ждет «Мастеровая слобода», «Шелковая горка», этнодеревня «Уральское поселение», банный фестиваль, «Калашный ряд», где можно будет купить крендели и бублики по старинным рецептам, и концертные площадки.

Ильменский фестиваль в 2019 году проходит позднее обычного: в конце июня погода чаще радует безоблачным небом. Еще одно новшество: завершающий концерт Ильменки состоится в Сатке, на площади у ДК «Магнезит». Неизменной остается насыщенная концертная программа: конкурс авторской песни, поэтический турнир и, конечно, «Ильменский звездопад» с участием Олега Митяева, Галины Хомчик, ансамбля «Седьмая бригада» и других звезд жанра.

Среди других интересных мероприятий июня «Гонка героев» в Чебаркуле (22 июня), кросс-кантри веломарафон «Среднеуральская сотня» в поселке Вишневогорск (22 июня), забег «Озерный край» вокруг Аракуля (23 июня).

На первые выходные июля запланированы сразу несколько мероприятий. Так, 6-го в Троицке состоится областной праздник плуга – Сабантуй. На фестивале можно посетить национальные подворья, узнать, как в старину жили татары, башкиры, казахи, попробовать чак-чак, беляши, бешбармак, приобрести мясо и деликатесы для домашнего стола. Сабантую предшествует научно-практическая конференция «Расулевские чтения», посвященная проблемам ислама в России.

В этот же день в Брединском районе разожгут купальские костры: здесь состоится фольклорно-этнографический фестиваль «Аркаим». Гости смогут стать участниками «Лаборатории сказительства» и послушать исторические русские и башкирские песни и былины, как их сказывали сотни лет назад.

Тем, кто останется 6 июля в Челябинске, советуют посетить летний семейный фестиваль городской среды «Все просто». В этом году он проходит на площадке за торговым городом «Алмаз». В программе – дизайн-маркет, мастер-класс для взрослых и детей, лекторий, уличный театр.

13-14 июля в Златоусте в четвертый раз состоится Бушуевский фестиваль гравюры и украшенного клинкового оружия. Бесплатные экскурсии в оружейные мастерские, кузнечные мастер-классы и ярмарка оставят воспоминания надолго.

В эти же выходные в Усть-Катавском городском округе на реке Юрюзань будет проходить Х рыболовный фестиваль «Голавль». Голавль – осторожная и хитрая рыба, поймать ее могут только настоящие мастера. Особенностью фестиваля является бережное отношение к окружающей среде – каждую пойманную рыбку измерят линейкой, сфотографируют и отпустят в реку.

В выходные 20-21 июля тоже состоятся два интересных мероприятия. В развлекательном комплексе «Курочкино» (Копейск) пройдет IV Фестиваль народных напитков на Южном Урале, где можно будет попробовать квасы, морсы, медовуху от местных производителей. А в Коркино состоится Первый ежегодный фестиваль автомобильного туризма. Новый для Челябинской области фестиваль объединит всех, кто любит путешествовать на своей машине. Здесь планируется выставка тюнинга (тюнинг автодомов, внедорожников), соревнования внедорожников, а также испытания на выносливость для пеших туристов – им предстоит преодолеть полосу препятствий.

В поселке Слюдорудник (Кыштым) 10 августа состоится ярмарка «На рудниках». Гостей ярмарки ждут экскурсии по местным достопримечательностям, показ короткометражных мультфильмов на тему экологии, маркет-зона, квесты и многое другое.

В этот же день на Аркаиме пройдет гастрономический фестиваль «Крынка», где можно будет попробовать традиционную кухню народов Урала.

В августе запланированы два фестиваля реконструкторов – это «Южный рубеж» в Троицке (16-18 августа) и «Уральская крепость» в парке «Гардарика» (25 августа).

Еще одно интересное мероприятие – «Фестиваль ухи» (18 августа). Он проходит в Усть-Катаве и представляет собой гастрономический конкурс: участникам предстоит приготовить самую ароматную и наваристую рыбную похлебку.

https://dostup1.ru/society/Festival-avtomobilnogo-turizma-zvezdnaya-Ilmenka-i-yarmarka-Na-rudnikah--afisha-na-leto-2019-v-Chelyabinskoy-oblasti_117122.html