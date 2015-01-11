В Озерске в скором времени стартует культурно-просветительский проект «Голос атомного города»

Чтобы стать его участником, достаточно будет загрузить QR-код в свое мобильное устройство. Считанный код — ключ к приложению, где представлены интерактивная карта города с его достопримечательностями, фото-, аудио- и текстовые материалы.

«Голос атомного города» в формате аудиопрогулки под приятную музыку познакомит с историей создания Озерска, его культурно-историческими памятниками, площадями и скверами, а также этапами становления градообразующего предприятия — прошлым, настоящим и будущим «Маяка».

Инициаторами проекта выступили молодые атомщики из команды поддержки изменений ПО «Маяк», недавно созданной на предприятии.

Совместно с сотрудниками центральной городской детской библиотеки «маяковцы» разработали маршрут аудиопрогулки и сформировали соответствующий ей контент для мобильного приложения.

Как сообщают авторы проекта, в настоящее время работа выходит на финишную прямую: решаются технические вопросы по мобильному приложению, оформляются документы для размещения информационных указателей.

https://www.po-mayak.ru/press_center/press/news_mayak/v_ozerske_skorom_vremeni_startuet_kulturno_prosvetitelskiy_proekt_golos_atomnogo_goroda/