Пластические хирурги обсудили «за» и «против» закона о пластике

Новый закон, направленный на ужесточение требований к сфере оказания услуг пластической хирургии, обсудили сегодня, 13 июня, на площадке «АиФ-Челябинск» представители клиник пластической хирургии, управления Росздравнадзора и УФАС.

Новый закон, направленный на ужесточение требований к сфере оказания услуг пластической хирургии, обсудили сегодня, 13 июня, на площадке «АиФ-Челябинск» представители клиник пластической хирургии, управления Росздравнадзора и УФАС. Он, как считают участники диалога, вынуждает многие клиники уйти с рынка, приведет к повышению цен и недобросовестной конкуренции. Согласно закону, эстетические операции будут проводиться только в случае необходимости. Но при этом, благодаря закону качество услуг вырастет, а неудачных операций станет меньше. Этот спорный вопрос обозначили на конференции.

Речь идет о приказе № 298н минздрава РФ, вступившем в силу в июле 2018 года. В соответствии с ним клиника должна быть полностью оснащена всем необходимым – от отделения реанимации, анестезиологии, рентгенологии и обязательного стационара до возможности предоставить консультацию практически любого врача.

На пресс-конференции свое мнение высказала член Национальной Ассоциации медицинских организаций, адвокат адвокатской палаты Московской области Ирина Клопова:

«Для клиник пластической хирургии по факту произошел передел рынка. Принятие этого приказа повлекло массовый отказ клиник от лицензий. И в основном это частные клиники, потому что у государственных таких проблем практически нет».

Адвокат говорит, что многие организации, увидев новые правила и требования, фактически были вынуждены отказаться от лицензии и прекратить оказывать услуги.

По мнению Главного специалиста пластической хирургии Министерства здравоохранения Челябинской области, академика РАЕН Александра Пухова, приказ, может быть, немножко жестковатый, но правильный:

«Раньше творился полный беспредел. Оперировали и в подвалах, и в квартирах, и в торговых центрах, - вспоминает Пухов. - Такая ситуация была и в Москве, и у нас. Мы проводили проверку в наших челябинских медицинских центрах, и я даже не думал, что в таких условиях могут оперировать. Причем, люди идут в эти клинику, хотя там нет даже палаты, чтобы полежать после операции. Не говоря уже о реанимации. У врачей не было сертификатов. Человек работал 15 лет травматологом, проходил месяц обучения и уходил работать пластическим хирургом. Это нонсенс. Сейчас ситуация поменялась».

Как утверждает Александр Пухов, как раз отсутствие реанимационного отделения приводило к летальным случаям на операционном столе. Ведь в некоторых случаях врачам приходилось вызывать скорую пациентам – самостоятельно они не могли помочь.

Руководитель Управления Росздравнадзора по Челябинской области Лариса Землянская настаивает, что первая и главная цель приказа – качество и безопасность медицинской деятельности.

Но проблема закона в том, что он наносит урон прежде всего легальным клиникам. Подпольные организации так и продолжат работать преступно. А те, кто раньше работал открыто, уйдут в тень. Ирина Клопова замечает:

«Клиника должна иметь КТ, МРТ, маммограф. Это все очень затратно и для клиники бесполезно, ведь можно отправить клиента на МРТ или томографию бесплатно по полису ОМС в больницу. Да и есть клиники узкого профиля, которые делают только ринопластику или работают только с мужчинами. Им тот же маммограф ни к чему».

Из-за сложившейся ситуации клиники либо проводят операции в соседней Белоруссии, лишая РФ налогов, либо покупают нерабочее оборудование «для галочки», чтобы пройти проверку. Те, кто остается на рынке, вынуждены повышать цены, ведь оборудование стоит дорого.

В любом случае, несмотря на все споры, приказ уже принят и вступил в силу год назад. Поэтому клиентам клиник пластической хирургии стоит поспешить – в скором времени цены на услуги, впрочем, как и их качество, вырастут в разы.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/plasticheskie-hirurgi-obsudili-za-i-protiv-zakona-o-plastike