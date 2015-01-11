Туманы и заморозки прогнозируют Челябинской области на субботу

Небольшие дожди, утренние туманы и порывистый ветер – такую погоду прогнозируют Челябинской области в субботу, 14 июня.

Ночью температура будет колебаться от 4 до 9 градусов со знаком «плюс», местами заморозки до минус 3. Днем воздух прогреется до 19 градусов. «Ожидается облачная погода с прояснениями, в большинстве районов небольшие дожди, в горах до умеренных, утром местами туманы», – говорится в сообщении Челябинского Гидрометцентра.

При этом отдельные порывы северо-западного ветра будут достигать 14 м/с.

Добавим, что по предварительным прогнозам, дождливая погода будет держаться в регионе как минимум до вторника, 18 июня.

https://dostup1.ru/society/Tumany-i-zamorozki-prognoziruyut-Chelyabinskoy-oblasti-na-subbotu_117192.html