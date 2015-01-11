Челябинские полицейские нашли 4-летнего мальчика, похищенного отцом

Мальчика, которого похитил родной отец, нашли.

Напомним, четырехлетнего ребенка искали с 9 июня – в полицию обратилась мать мальчика, сообщившая, что инцидент произошел во дворе дома по улице Тухачевского в Ленинском районе Челябинска: пока она усаживала в машину младшую дочь, ее бывший сожитель убежал со старшим. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «д» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека).

В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска отдела полиции «Ленинский» УМВД России по Челябинску установили возможное местонахождение несовершеннолетнего. Прибыв на место, полицейские нашли мальчика, противоправных действий в отношении него не совершено.

По сведениям Агентства новостей «Доступ» из собственных источников, мальчик обнаружен за пределами Челябинской области. Его отец пока не найден.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskie-politseyskie-nashli-4-letnego-malchika-pohischennogo-ottsom_117205.html