Южноуральских реаниматологов планируют научить правильно общаться с родителями больных детей

В Общественной палате области обсудили организацию совместного пребывания родственников и детей в реанимациях.

Госдума в мае приняла поправки в закон, позволяющий родственникам посещать близких в реанимациях и палатах интенсивной терапии. Порядок доступа будет разрабатывать минздрав. По мнению заместителя председателя Общественной палаты области Марины Москвичевой, в некоторых ситуациях решение о допуске близких в реанимации должно приниматься индивидуально через врачебную комиссию или дежурного администратора.

«Разные бывают ситуации. Даже если в приказе минздрава и регламенте больницы будут установлены четкие временные рамки для посещений, есть же всякие ситуации, когда можно за рамками выделенных часов посещения выпускать. А если мама работает в больнице, школе, на заводе, и у нее часы работы совпадают со временем посещения, установленным в медицинской организации? Всегда в индивидуальном порядке можно допустить ее не с 15:00 до 17:00, а с 18:00 до 19:00. Всегда можно найти индивидуальный подход. Не должно быть такого, что «мы вас не пропустим, потому что не положено, не положено и все!». Все равно должно быть понимание», — считает Марина Москвичева.

В областной детской клинической больнице несколько лет существует практика посещения родителями реанимаций. Они могут заходить в палаты ежедневно на два часа, рассказала президент автономной некоммерческой организации «Союз родителей» Оксана Кирюшина. По ее мнению, родственникам нужно давать больше времени на посещение пациентов в реанимациях. Сейчас некоторые врачи опасаются, что близкие будут мешать медикам в лечении, добавила Оксана Кирюшина.

«Медики остерегаются напористости родителей. Не все родители под воздействием такого горя могут быть адекватны в поведении, что может помешать работе медицинского персонала и оказать влияние на терапию. Начать нужно с публикаций на официальных сайтах учреждений информации о возможности и графика посещения детей. Пока совместное пребывание организовать очень сложно, нужно стремиться к этому. Обеспечить свободный доступ родителей необходимо уже сейчас», — прокомментировала Оксана Кирюшина.

Оксана Кирюшина считает, что необходимо проводить просветительскую работу с родителями и персоналом больниц. Так, в регионе в сентябре планируют организовать тренинг для врачей-реаниматологов. Там медикам намерены рассказать, как правильно общаться с родителями детей, которые находятся в реанимации.

http://echochel.ru/news/2019/06/14/80316/