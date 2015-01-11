Бажовский и Бушуевский фестивали вошли в пятерку самых популярных этнических опен-эйров в России

Два южноуральских этнофестиваля попали в число самых популярных в России.

Рейтинг составило агентство «ТурСтат». Авторы исследования проанализировали посещаемость праздников под открытым небом и уникальность их мероприятий. Первое место занял фестиваль «МИР Сибири» в селе Шушенском Красноярского края. В 2018 году за два дня его посетили 35 тыс. человек.

На втором месте — южноуральский Бажовский фестиваль в селе Демарино. Его год назад посетили 28 тыс. человек. В 2019 году праздник пройдет с 21 по 23 июня, гостей ждут ярмарка, интерактивные площадки «Мастеровая слобода» и «Шелковая горка», выступление музыкальных коллективов, в том числе духового оркестра из немецкого Вангена.

Также в верхнюю пятерку списка вошел Бушуевский фестиваль в Златоусте. Он посвящен гравюре и холодному оружию, а также живописи и народным костюмам. В июле 2018 года его посетили более 30 тыс. человек, в 2019-м он пройдет в Молодежном парке Златоуста.

Также в топ-10 вошли праздники, которые проводят на территории Подмосковья, Вологодской, Владимирской, Рязанской и Новгородской областей, а также Бурятии и республики Алтай. Челябинская область стала единственным регионом России, чьи этнические фестивали оказались представлены в списке дважды.

http://echochel.ru/news/2019/06/17/80335/