Южноуральцам дали возможность влиять на жизнь в своих городах

Южноуральцы получили возможность влиять на изменения к лучшему в своих населенных пунктах – голосовать за варианты развития своих городов и районов можно на специальном портале под названием «Активный житель74».

Суть системы электронных голосований состоит в возможности влиять своим мнением на решения по управлению городом и повышении прозрачности таких решений: вариант, набравший по результатам опроса наибольшее число голосов, обязателен к исполнению властями.

Войти на портал можно через сайт госуслуг, где в меню есть отдельный пункт «Активный житель74» либо непосредственно по адресу opros.gosuslugi74.ru. Одноименное приложение также можно установить на свой смартфон или планшет – его легко найти в магазинах приложений Google Play и App Store. Там достаточно ввести в поле поиска «Активный житель74» и нажать кнопку «Установить».

После авторизации (подходит учетная запись на сайте госуслуг) в разделе «Голосования» вам будут доступны все актуальные опросы: выбираете понравившийся вариант и нажимаете кнопку «Завершить», после чего система покажет предварительные результаты голосования.

Добавим, за пройденные голосования начисляются баллы, которые впоследствии можно будет обменять на подарки – как материальные (кружки, кепки, футболки и т.д.), так нематериальные (например, завтрак с мэром или приглашение на мероприятия).

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsam-dali-vozmozhnost-vliyat-na-zhizn-v-svoih-gorodah_117254.html