Спровоцировал экстренную посадку. Южноуралец устроил дебош на борту самолета

Пассажир вызвал переполох на рейсе, следовавшем из Барселоны в Москву. Пилоту даже пришлось совершить экстренную посадку.

По предварительным данным, причиной ЧП стал 36-летний житель Челябинской области, представившийся “Димой из Москвы”. Он вел себя неадекватно, чем встревожил других пассажиров и членов экипажа. В частности, он кричал, оскорблял бортпроводников и, по словам очевидцев, даже пытался танцевать в полете и просил добавиться к нему в друзья в социальной сети, причем все это произносил на испанском.

На замечания он никак не реагировал, поэтому пилот в итоге принял решение об экстренной посадке в Варшаве. Там нарушителя задержали польские правоохранительные органы, которым он попытался оказать сопротивление. Однако разбираться в инциденте будут их российские коллеги. Московское межрегионального следственного управления на транспорте СК России организовало проверку.

“В настоящее время следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося”, – отметили в ведомстве.

На ситуацию отреагировали и в компании “Аэрофлот”, осуществлявшей рейс. Агрессивного пассажира они включат в свой “черный список” и намерены добиваться для него жесткого наказания и возмещения убытков: из-за внеплановой посадки самолет отстал от расписания примерно на два часа. Кроме того, происшествие стало поводом для “Аэрофлота” напомнить о том, что экипажу в подобных ситуациях нужна возможность применять специальные средства сдерживания – например, пластиковые наручники. Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении в Госдуме.

https://www.cheltv.ru/sprovotsiroval-ekstrennuyu-posadku-yuzhnouralets-ustroil-debosh-na-bortu-samoleta-video/