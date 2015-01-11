Еще одну категорию льготников в России полностью освободили от взносов на капремонт

Герои СССР, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы и совместно проживающие с ними члены семей больше не должны платить взносы на капремонт – закон об этом вступил в силу 18 июня.

Кроме того, эти россияне освобождены от платы за пользование жилым помещением и его содержание. В том числе – от платы за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в нем, за общедомовую холодную и горячую воду, электроэнергию, за отведение сточных вод, пишет «Российская газета».

Также им не нужно платить за коммунальные услуги, холодную и горячую воду, электрическую и тепловую энергию, газ (в том числе бытовой газ в баллонах), твердое топливо (если в доме печное отопление), а также за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.

Бесплатны для них и услуги вневедомственной охраны вне зависимости от вида жилищного фонда. Аналогичные льготы есть и у Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ, полных кавалеров ордена Трудовой Славы. Они тоже вместе с членами их семей освобождаются новым законом от платы за капремонт и оплаты всех общедомовых квитанций – от услуг по управлению многоквартирным домом до отведения сточных вод в целях содержания общего имущества.

В Челябинской области проживает два Героя России, 20 Героев Социалистического Труда, 10 полных кавалеров ордена Трудовой Славы и один Герой Труда.

https://dostup1.ru/society/Esche-odnu-kategoriyu-lgotnikov-v-Rossii-polnostyu-osvobodili-ot-vznosov-na-kapremont_117282.html