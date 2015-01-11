За кресло губернатора Челябинской области уже намерены бороться девять человек

Избирательную комиссию Челябинской области на выдвижение своей кандидатуры для участия в выборах губернатора региона подали документы еще три представителя политических партий.

Сначала в избирательную комиссию региона пришел кандидат от «Российской партии пенсионеров за справедливость», врач-бизнесмен Степан Фирстов. Затем свои документы также подали представитель КПФР Константин Нациевский и председатель Челябинского регионального отделения партии «Яблоко» Ярослав Щербаков. Все они получили разрешение на открытие избирательного счета.

Таким образом, число кандидатов на кресло главы региона выросло до девяти человек.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», ранее документы в областную избирательную комиссию уже подали шесть человек. Это врио губернатора Алексей Текслер, предприниматель Андрей Аюпов, челябинский юрист и общественник Александр Лебедев, член совета Всероссийского Левого Фронта, координатор Челябинского регионального отделения «Левый Фронт» Сергей Морозов, представитель ЛДПР Виталий Пашин и Сергей Смышляев из местного отделения партии «Родина».

Напомним, прием заявлений для участия в выборах главы региона продлится до 24 июня. Регистрация завершится 14 июля. Выборы губернатора Челябинской области состоятся восьмого сентября 2019 года.

http://uralpress.ru/news/politika/za-kreslo-gubernatora-chelyabinskoy-oblasti-uzhe-namereny-borotsya-devyat-chelovek