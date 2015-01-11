Все пассажиры рейса 506, попавшие в ДТП, были застрахованы

Все пассажиры рейса 506 «Златоуст – Челябинск», автобус которого попал в ДТП с бензовозом, застрахованы в компании «Альфа-страхование».

«По вопросам выплат следует обращаться в офис компании по адресу: Челябинск, улица Труда, 156. Размеры выплат будут зависеть от степени тяжести причиненного вреда здоровью», – пояснили в министерстве.

Контактный телефон страховой компании 8 (351) 211-43-42.

Напомним, в автобусе, кроме водителя, было 11 пассажиров, в том числе ребенок. Два человека погибли.

По уточненной информации от Минздрава, госпитализированы семь человек, трое из них – в реанимации. Одного из пострадавших (подростка) сегодня доставят в Челябинск на реанимобиле. Состояние всех пациентов легкой и средней степени тяжести.

Узнать об их состоянии можно по телефону травматологии горбольницы Златоуста 8 (351-3) 66-42-40.

Ранее сообщалось, что авария произошла 19 июня, в 17.45 на 1 750-м километре трассы М-5 «Урал»: по предварительным данным, водитель рейсового автобуса НефАЗ, выезжая со второстепенной дороги на главную, совершил столкновения с бензовозом Scania, а затем – с асфальтоукладчиком.

На трассе на два часа вводилось реверсивное движение.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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